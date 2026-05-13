Breve ricordo del vecchio stabilimento Titta Risorgimento
Lo stabilimento Titta Risorgimento a Manfredonia rappresenta un luogo storico legato alla tradizione locale. Situato in riva al mare, ha attraversato diversi decenni di attività, contribuendo alla vita della comunità. La sua presenza ha segnato un passaggio importante per il territorio, diventando un punto di riferimento per molte persone. Oggi, il ricordo di quella realtà si mantiene vivo tra chi ha vissuto quegli anni.
Manfredonia – STABILIMENTO TITTA, una vita in riva al mare, un cuore salato – da sorgiva viva.Mente fertili di antenati, lungo il Viale Miramare di terra ombrosa profumatissima.Commovente immagine che riscalda questa estate moderna – con un’ anima antica. Noi, In questo paese siamo stati i sogni nuovi,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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