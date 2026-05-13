Breve ricordo del vecchio stabilimento Titta Risorgimento

Lo stabilimento Titta Risorgimento a Manfredonia rappresenta un luogo storico legato alla tradizione locale. Situato in riva al mare, ha attraversato diversi decenni di attività, contribuendo alla vita della comunità. La sua presenza ha segnato un passaggio importante per il territorio, diventando un punto di riferimento per molte persone. Oggi, il ricordo di quella realtà si mantiene vivo tra chi ha vissuto quegli anni.

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