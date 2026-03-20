Se ne è andato Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, all'età di 84 anni. È stato il politico che ha introdotto il concetto di Padania e ha guidato il partito più longevo tra quelli ancora attivi, superando anche il periodo delle inchieste di Mani Pulite. La sua carriera politica ha segnato diversi decenni di storia italiana.

Se ne è andato Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord. Aveva 84 anni e il il suo partito resta quello più longevo tra gli esistenti, sopravvissuto al dramma di Mani pulite. Militante della sinistra comunista in gioventù, Bossi aveva abbracciato con la Lega Nord l'idea secessionista. Più precisamente, aveva propiziato la secessione dei ricchi, cioè del nord Italia a nocumento del sud, peraltro giustificandola anche con patetiche connotazioni di avversione palese verso i meridionali, che non stiamo specificamente a ricordare per carità di Patria. Per giustificare questa visione, si era inventato la surreale idea di Padania,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Se ne va Umberto Bossi, il Senatur: un breve ricordo del politico e dell'uomo che inventò il concetto di Padania

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