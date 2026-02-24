Pecoraro attacca l’AIA | Va fatto carta straccia! C’è poca trasparenza mi ricordo di audio sparito in un vecchio Inter-Juventus…

Pecoraro critica l’AIA accusandola di poca trasparenza, sostenendo che alcune decisioni arbitrarie sono poco chiare e riferendosi a un audio scomparso durante un match storico tra Inter e Juventus. Ha commentato che l’organizzazione dovrebbe gettare via le vecchie pratiche e migliorare la comunicazione con le squadre. Pecoraro ha anche ricordato un episodio specifico legato a un errore arbitrale che ha coinvolto direttamente la sua squadra. La discussione continua a dividere gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Pecoraro, intervistato da Il Mattino, ha parlato delle tante polemiche contro gli arbitri: ecco tutte le sue parole. Il mondo arbitrale italiano finisce nuovamente sotto accusa e questa volta le critiche arrivano da una figura che ha vissuto il sistema dall'interno. Giuseppe Pecoraro, ex prefetto e capo della Procura Federale tra il 2016 e il 2019, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino scagliandosi contro l'attuale gestione dell' AIA. Secondo Pecoraro, la situazione non è cambiata rispetto al passato, evocando spettri che i tifosi nerazzurri ricordano bene: «C'è poca trasparenza, mi ricorda l'audio sparito di Orsato in Inter-Juventus».