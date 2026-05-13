Brescia-Olympiacos oggi Champions League pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Brescia e Olympiacos, valida per la Champions League di pallanuoto 2026. L’incontro si terrà in una delle piscine della città italiana e avrà inizio nel pomeriggio. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. La squadra di casa cerca una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della competizione.

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La vittoria è l’unico risultato utile per riuscire ad alimentare le residue possibilità di realizzazione di un sogno. Nell’incontro valevole per la quinta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia affronta a Mompiano, fischio d’inizio previsto questa sera alle 20:30, l’Olympiacos. I lombardi hanno già ampiamente centrato l’obiettivo stagionale con l’ingresso tra le prime otto. La squadra, ad eccezione della trasferta in Spagna, ha giocato alla pari con le migliori del continente ed entrerà in vasca per giocarsela a viso aperto, forte delle certezze acquisite in un percorso di crescita inesorabile. La formazione ellenica è una delle più forti del panorama internazionale con un roster numericamente profondo e di assoluta qualità in tutti i ruoli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Milano-Olympiacos oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 25 febbraio, andrà in scena la sfida valida per i play-off di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Milano e Olympiacos. Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingLa Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile proseguirà oggi, martedì 11 maggio, alle ore 20. Argomenti più discussi: Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Pro Recco e AN Brescia inseguono la Final Four: i liguri a casa della Mladost, i lombardi ospitano l’Olympiacos; Pallanuoto, Pro Recco alle Final Four di Champions League: battuto l'Havk Mladost; Pallanuoto, la Pro Recco vince in Croazia e si qualifica alla Final Four di Champions League!. LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto ... oasport.it