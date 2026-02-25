Dove vedere in tv Milano-Olympiacos oggi Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Milano ha deciso di trasmettere in diretta la partita contro Olympiacos, che si gioca mercoledì 25 febbraio nei play-off di Champions League di volley femminile 2025-2026. La sfida si svolge al palazzetto di Milano, con l’obiettivo di conquistare un passo importante nel torneo. Gli appassionati possono seguire l’incontro sia in TV sia in streaming, con una copertura completa del match a partire dall’orario stabilito.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, andrà in scena la sfida valida per i play-off di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Milano e Olympiacos. Dopo il netto successo per 3-0 ottenuto ad Atene, la Vero Volley torna in campo davanti al proprio pubblico per difendere il vantaggio contro la compagine greca e conquistare l’accesso ai quarti di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il temibile VakifBank Istanbul. Nel match d’andata le lombarde hanno dominato imponendosi con parziali di 25-20, 25-21 e 25-17, grazie a una prestazione solida in tutti i fondamentali. Protagonista Paola Egonu, ben supportata dal muro (12 block vincenti) e dall’efficacia offensiva di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

