Havk Mladost-Pro Recco oggi Champions League pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi alle ore 20 si svolge un incontro di pallanuoto maschile valido per la Champions League 2025-2026. La partita si gioca nel contesto della fase a eliminazione diretta, con le squadre che si sfidano per avanzare nel torneo. La gara è trasmessa in diretta streaming e su alcune emittenti televisive, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento live.

La Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile proseguirà oggi, martedì 11 maggio, alle ore 20.30, quando si terrà a Zagabria, in Croazia, il match della Pro Recco, che farà visita ai padroni di casa croati dell’ Havk Mladost. Il Girone B dei quarti di finale, oltre ai liguri ed ai croati, comprende anche i magiari del Ferencvaros ed i tedeschi della Waspo 98 Hannover, che si incontreranno sempre alla stessa ora a Budapest, in Ungheria: ad italiani ed ungheresi basta un punto per il passaggio alla Final Four. Il match delle ore 20.30 tra Havk Mladost e Pro Recco, valido per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.🔗 Leggi su Oasport.it

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