Brescia capretta intrappolata in tubo fognario | il salvataggio a lieto fine dei vigili del fuoco

Una capretta è rimasta intrappolata in un tubo fognario sotto la superficie di Leno, in provincia di Brescia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno individuato l’animale e sono riusciti a liberarlo dalle condizioni di isolamento. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’animale, che è stato messo in salvo dopo aver affrontato le difficoltà del caso.

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