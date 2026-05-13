Brescia capretta intrappolata in tubo fognario | il salvataggio a lieto fine dei vigili del fuoco
Una capretta è rimasta intrappolata in un tubo fognario sotto la superficie di Leno, in provincia di Brescia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno individuato l’animale e sono riusciti a liberarlo dalle condizioni di isolamento. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’animale, che è stato messo in salvo dopo aver affrontato le difficoltà del caso.
Home > Ambiente > Animali > Era intrappolata in un tubo fognario nel sottosuolo, a Leno, in provincia di Brescia. Una capretta in lotta per la vita è stata salvata dei vigili del fuoco che dopo averla individuata sono riusciti a soccorrerla. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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