Un giovane di 20 anni, ricercato per rapina e furto, è stato fermato ai binari della stazione di confine tra Italia e Austria. La polizia lo ha individuato tra i binari grazie a controlli mirati e a un controllo di routine. La Procura di Roma ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, contestandogli reati di rapina aggravata e furto aggravato, con l’accusa di aver commesso diversi episodi nelle scorse settimane.

? Punti chiave Come ha fatto la polizia a individuarlo tra i binari?. Quali reati gravi gli vengono contestati dalla Procura di Roma?. Perché il giovane cercava di raggiungere la Germania senza documenti?. Dove è stato trasferito il ricercato dopo l'arresto al Brennero?.? In Breve Il ventenne era ricercato dalla Procura di Roma per rapina, furto e lesioni.. La condanna definitiva prevede 2 anni e 3 mesi di reclusione.. Il soggetto era latitante dal 2023 e cercava di raggiungere la Germania.. L'arresto è avvenuto il 12 maggio presso la stazione ferroviaria del Brennero.. Il martedì 12 maggio, nella tarda mattinata, la Polizia di Stato ha arrestato al Brennero un ventenne di nazionalità marocca che era ricercato sul territorio nazionale con un ordine di carcerazione della Procura di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero: fermato ai binari il ventenne ricercato per rapina e furto

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