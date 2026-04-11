Ricercato per furto e rapina alla Coop la polizia arresta 28enne

La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 28 anni, di origini libiche, nel corso di un'operazione che ha portato alla cattura del soggetto ricercato per furto e rapina alla Coop. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato rintracciato e condotto in cella. L’arresto è stato effettuato senza incidenti e si inserisce nelle attività di controllo e contrasto dei reati contro il patrimonio nella zona.

La polizia di di Bologna ha rintracciato e arrestato un cittadino libico di 28 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. L'operazione è avvenuta venerdì pomeriggio, intorno alle 15:45, in via de' Carracci, nel quartiere Navile, durante un servizio di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Ricercato per furto e rapina, viene arrestato mentre prende la metro Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenneViareggio, 26 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni per tentato furto aggravato ai danni di un bar del...