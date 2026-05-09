Arrestato 21enne ricercato | fermato ai Bastioni dopo aver dato un nome falso
Ieri pomeriggio, lungo i Bastioni, la polizia ha fermato un giovane di 21 anni che risultava ricercato. Durante il controllo, l’uomo ha fornito un nome falso, ma è stato comunque identificato e arrestato. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia. Inoltre, era soggetto a un divieto di dimora nel comune di Verona e in tutta la provincia, già in vigore prima dell’arresto.
La polizia ha arrestato ieri pomeriggio, 8 maggio, un 21enne straniero ricercato. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, che aveva aggravato il precedente divieto di dimora nel comune di Verona e in tutta la provincia. Intorno alle 15, durante un.🔗 Leggi su Veronasera.it
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