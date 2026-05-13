Brazilian Jiu Jitsu a Jesolo arrivano i Campionati Italiani | attesi 1800 atleti

Da veneziatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesolo si sta preparando a ospitare i Campionati Italiani di Brazilian Jiu Jitsu, un evento che vedrà la partecipazione di circa 1800 atleti provenienti da diverse regioni del paese. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane e rappresenta una delle manifestazioni più importanti nel panorama nazionale di questa disciplina. La città si attende un afflusso significativo di pubblico e praticanti, pronti a seguire le sfide tra i concorrenti.

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Jesolo si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al Brazilian Jiu Jitsu. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il Palazzo del Turismo ospiterà i Campionati Italiani BJJ – Italian Open 2026, manifestazione FIJLKAM che porterà in Veneto circa 1800 atleti provenienti da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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