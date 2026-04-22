Jiu-Jitsu brasiliano giovani talenti pordenonesi brillano ai Campionati italiani

Durante il Campionato Italiano di Jiu-Jitsu Brasiliano, il settore giovanile della Pound for Pound Pordenone ha ottenuto risultati significativi. I giovani atleti della squadra hanno partecipato alle competizioni nazionali, portando a casa diverse medaglie e riconoscimenti. La manifestazione si è svolta in diverse categorie di età e peso, attirando numerosi partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane.