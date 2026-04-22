Jiu-Jitsu brasiliano giovani talenti pordenonesi brillano ai Campionati italiani
Durante il Campionato Italiano di Jiu-Jitsu Brasiliano, il settore giovanile della Pound for Pound Pordenone ha ottenuto risultati significativi. I giovani atleti della squadra hanno partecipato alle competizioni nazionali, portando a casa diverse medaglie e riconoscimenti. La manifestazione si è svolta in diverse categorie di età e peso, attirando numerosi partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane.
Successo per il settore giovanile della Pound for Pound Pordenone al Campionato Italiano di Jiu-Jitsu Brasiliano. Lo scorso 19 aprile, a Bologna, la squadra ha conquistato diverse medaglie nella competizione nazionale dedicata ai bambini, confermando la crescita del movimento e la qualità del.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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