Ogni giorno, pacchi provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Alibaba vengono spediti verso le case degli europei attraversando lunghe distanze. Recentemente si è parlato di una tassa su Shein e Temu che però non è mai entrata in vigore, suscitando curiosità su cosa accada realmente ai pacchi durante il loro viaggio. La situazione attuale riguarda queste spedizioni e le normative applicate.

Ogni giorno milioni di pacchetti provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Alibaba attraversano migliaia di chilometri per raggiungere le case degli europei. Ordinati con un clic e venduti a prezzi estremamente bassi, questi prodotti nascondono un costo ambientale e sociale che il sistema fiscale italiano aveva tentato di affrontare. Con scarso successo. La legge di bilancio per il 2026 aveva introdotto un contributo amministrativo di 2 euro applicabile alle piccole spedizioni provenienti da Paesi extra-Unione europea con valore inferiore ai 150 euro. L’entrata in vigore era prevista per gennaio 2026, ma nella realtà non è mai avvenuta. Il provvedimento, pensato proprio per frenare il boom di acquisti sulla fast fashion low cost, è rimasto lettera morta fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La tassa su Shein e Temu che non è mai entrata in vigore: cosa succede davvero ai tuoi pacchi

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