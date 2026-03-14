Temu e Shein sono al centro di un nuovo provvedimento che prevede una tassa sui pacchi provenienti da Paesi extra Unione europea. La tassa, che avrebbe dovuto entrare in vigore prima, è stata posticipata di alcuni mesi, ma potrebbe comunque aumentare i costi per i consumatori italiani di circa 5 euro. La misura riguarda i piccoli pacchi spediti da fuori l’Europa.

La tassa sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra Unione europea slitta di qualche mese, ma rischia di raddoppiare per i consumatori italiani. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rinviato al 30 giugno 2026 l’entrata in vigore del contributo da 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Una misura, che l’Italia aveva introdotto in anticipo rispetto alla futura tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi extra-Ue, prevista dal 1 luglio 2026. Ed è proprio questo il nodo: se le due imposte dovessero sommarsi, il costo complessivo potrebbe arrivare fino a 5 euro per spedizione, con un aumento sensibile per chi acquista online da piattaforme internazionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Temu e Shein nel mirino: nuova tassa, ecco perché i pacchi costeranno 5 euro in più

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