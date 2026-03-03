spuntano boschi e foreste urbane tre milioni investiti nel verde

Milano e l’hinterland stanno ampliando le aree verdi con la creazione di boschi e foreste urbane. Sono stati investiti tre milioni di euro per sviluppare progetti di riqualificazione ambientale e incrementare gli spazi naturali in città. L’obiettivo è integrare nuove zone verdi all’interno del tessuto urbano, favorendo un miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale.

Capitale economica della moda, del design e adesso anche del verde. Milano e l’hinterland vogliono boschi e foreste urbane e Città Metropolitana investe 3 milioni in arrivo dal Pnrr sul piano green che vede protagonista due dei progetti che trasformeranno il sogno in realtà anche una bella fetta dell’Adda-Martesana. Via ai lavori in 19 Comuni con 25 aree di cantiere (62,51 ettari) e piantagione, come da avviso ministeriale, di 1.000 tra alberi e arbusti per ettaro. Per rafforzare la rete ecologica il primo programma interviene su 5 centri, 30.12 ettari in tutto, nel gruppo Pozzo d’Adda, insieme a Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo e San Colombano al Lambro con la messa a dimora di 30mila 120 esemplari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

