Borzacchiello | Linguaggio decisivo per creare fiducia su educazione finanziaria

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto nel settore dell’educazione finanziaria sottolinea come l’uso del linguaggio sia fondamentale per instaurare fiducia tra chi insegna e chi apprende. Secondo quanto affermato, la capacità di spiegare i dati in modo chiaro e coinvolgente rappresenta il primo passo per migliorare la comunicazione in questo ambito. Questa competenza si rivela decisiva per far comprendere concetti complessi e avvicinare un pubblico più ampio alla materia.

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(Adnkronos) – “Il primo strumento che oggi formatori ed educatori finanziari devono acquisire è l’intelligenza linguistica, cioè la capacità di raccontare i dati e parlare alle persone”.  Lo ha detto Paolo Borzacchiello, esperto di comunicazione e intelligenza linguistica, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. “Le parole permettono. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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