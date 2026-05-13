Borzacchiello | Linguaggio decisivo per creare fiducia su educazione finanziaria
Un esperto nel settore dell’educazione finanziaria sottolinea come l’uso del linguaggio sia fondamentale per instaurare fiducia tra chi insegna e chi apprende. Secondo quanto affermato, la capacità di spiegare i dati in modo chiaro e coinvolgente rappresenta il primo passo per migliorare la comunicazione in questo ambito. Questa competenza si rivela decisiva per far comprendere concetti complessi e avvicinare un pubblico più ampio alla materia.
(Adnkronos) – “Il primo strumento che oggi formatori ed educatori finanziari devono acquisire è l’intelligenza linguistica, cioè la capacità di raccontare i dati e parlare alle persone”. Lo ha detto Paolo Borzacchiello, esperto di comunicazione e intelligenza linguistica, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. “Le parole permettono. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Marelli (Pillole di Economia): “Per educazione finanziaria a giovani social e linguaggio semplice”(Adnkronos) – “Per la nostra esperienza, comunicare ai giovani i temi dell’educazione finanziaria oggi avviene principalmente sui social network”.
Educazione finanziaria a scuola con AIEF per rafforzare l’educazione civica e formare cittadini economicamente consapevoliNel dibattito educativo contemporaneo emerge con sempre maggiore chiarezza la necessità di introdurre nella scuola percorsi strutturati di educazione...