Borsa di studio del Policlinico di Bari a Lorusso Decaro chiede l' annullamento

Il sindaco ha presentato un ricorso per chiedere l'annullamento in autotutela della borsa di studio assegnata a un ricercatore nel quadro di un progetto scientifico presso il Policlinico di Bari. La richiesta si basa su una valutazione che mira a rivedere la decisione di assegnazione. La borsa di studio era stata vinta in occasione di una selezione pubblica condotta dall'istituto.

Una richiesta di annullare in autotutela la borsa di studio vinta nell'ambito di un progetto scientifico al Policlinico di Bari. E' quanto avanzato formalmente dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, al dg dell'ospedale barese nei confronti di Maria Carmen Lorusso, ex consigliera.🔗 Leggi su Baritoday.it

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