Bari raid del Nirs al Policlinico | indagini sulla borsa di studio

A Bari, un'operazione del Nucleo Investigativo ha riguardato il Policlinico, concentrandosi su una borsa di studio. Le autorità stanno indagando su possibili influenze sulla commissione giudicatrice, con particolare attenzione a un possibile legame tra alcuni membri e una candidata. Sono state sollevate domande sulla motivazione per cui la commissione non abbia preso in considerazione un procedimento penale in corso relativo alla stessa candidata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi ha influenzato la commissione a causa del legame tra i colleghi?. Perché la commissione ha ignorato il procedimento penale della candidata?. Come sono stati gestiti i criteri di valutazione durante la selezione?. Quali provvedimenti disciplinari prenderà la Regione dopo le indagini del Nirs?.? In Breve Presidenza regionale sospende rapporto con Mari Lorusso dopo pubblicazione risultati bando.. Prof. Camillo Porta presiedeva commissione essendo collega del padre della candidata.. Nirs analizzerà verbali e criteri di valutazione per verificare coerenza del bando.. Indagine si inserisce nei controlli regionali su bandi sanitari e accademici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, raid del Nirs al Policlinico: indagini sulla borsa di studio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borsa di studio al Policlinico per Mari Lorusso, interviene la Regione: verifiche sulla proceduraAveva partecipato a un bando e vinto una borsa di studio annuale per un progetto scientifico al Policlinico di Bari. Leggi anche: Medici e aggressioni, l’ultimo episodio al Policlinico di Bari