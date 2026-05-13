Borsa di studio del Policlinico a Lorusso marcia indietro | Assunzione annullata

Il Policlinico ha annullato l'assegnazione di una borsa di studio che era stata precedentemente concessa a una ex consigliera comunale di Bari, attualmente indagata nell'ambito di un'inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso. La decisione è stata comunicata dopo la revoca dell'incarico, senza ulteriori dettagli sulla motivazione specifica. La borsa di studio, quindi, non sarà assegnata all'interessata.

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