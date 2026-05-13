Borsa di studio del Policlinico a Lorusso marcia indietro | Assunzione annullata

Da quotidianodipuglia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico ha annullato l'assegnazione di una borsa di studio che era stata precedentemente concessa a una ex consigliera comunale di Bari, attualmente indagata nell'ambito di un'inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso. La decisione è stata comunicata dopo la revoca dell'incarico, senza ulteriori dettagli sulla motivazione specifica. La borsa di studio, quindi, non sarà assegnata all'interessata.

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Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale di Bari indagata nell'inchiesta Codice Interno con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso, non avrà - per ora - la borsa di ricerca del Policlinico di Bari. «Il Policlinico di Bari ha disposto l’annullamento in autotutela dell’ammissione di una candidata nell’ambito dell’avviso pubblico per il conferimento di borse di studio legate al progetto di ricerca “UBUNTU”, finanziato attraverso il Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Ministero della Salute», annuncia l'ente con una nota. «Il provvedimento arriva al termine di una verifica straordinaria avviata dalla Direzione...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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