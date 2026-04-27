Insulti a Bormio per la tangenzialina dell' Alute Romualdi | Clima inaccettabile

A Bormio si è verificato un episodio considerato grave e offensivo, suscitando polemiche tra i cittadini e le autorità locali. Il fatto riguarda insulti rivolti in relazione alla tangenzialina proposta dall'Alute, un progetto che ha diviso il paese da tempo. Il dibattito sulla questione si arricchisce di nuove tensioni, mentre il clima tra le parti coinvolte si fa sempre più acceso.

Un episodio definito "grave e offensivo" scuote il dibattito politico a Bormio, già acceso da tempo attorno al progetto che interessa la piana dell’Alute. A denunciarlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Romualdi, che parla apertamente di un gesto accompagnato da frasi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Tangenzialina di Bormio, il caso arriva in Regione: audizione il 30 aprileLa salvaguardia dei prati stabili della Piana dell'Alute, la necessità di infrastrutture moderne e di uno sviluppo turistico sostenibile approdano in... Insulti dei tifosi. La società: "Inaccettabile"Dopo il provvedimento disciplinare che ha imposto al Cologno Football Club di disputare la gara contro il Città di Cinisello, categoria Juniores, a...