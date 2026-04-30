Insulti a Bormio Fratelli d' Italia contro il sindaco Cavazzi | Ha detto fascista di m***a

Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni a Bormio a seguito di un episodio di insulti rivolti al sindaco, commenti che sono stati condannati dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, descrivendoli come gravemente offensivi. Il fatto è stato denunciato in relazione alle proteste sul progetto della piana dell’Alute, e nuovi dettagli sono emersi riguardo all’accaduto, che si è verificato nel centro del paese.

Emergono nuovi dettagli sull’episodio denunciato nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Romualdi, che aveva parlato di un fatto "grave e offensivo" avvenuto nel centro del paese, sullo sfondo delle tensioni legate al progetto della piana dell’Alute.A.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Voto referendum. Insulti e minacce a Fratelli d’ItaliaMomenti di tensione ieri mattina nella sede di Fratelli d’Italia in via Magnolfi "dove tre giovani sostenitori del no al referendum hanno fatto... Polemica sulla frase "Allora sono fascista", Forlì Città Aperta: "L'assessore l'ha detto più volte"Il fatto è avvenuto sabato mattina in una piazza blindata dalle forze dell'ordine per la presenza di gruppi politici di estrema destra e della...