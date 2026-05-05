Festival Bovino Borgo Green | un laboratorio a cielo aperto tra cultura sostenibilità e divulgazione scientifica

A Bovino si stanno preparando i dettagli del Festival Bovino Borgo Green, un evento che coinvolge cultura, sostenibilità e divulgazione scientifica. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Semi nel Vento”, che mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturale del borgo, con l’obiettivo di trasformarlo in una meta turistica sostenibile e innovativa. I lavori e le organizzazioni sono in corso per l’allestimento dell’evento.

In continuità con le attività svolte negli ultimi mesi nell’ambito del progetto “Semi nel Vento” che punta a valorizzare il borgo - il suo patrimonio storico, culturale e naturale - trasformandolo in una destinazione turistica sostenibile e innovativa, a Bovino fervono i preparativi del Festival.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate gli appuntamenti di maggio a citylife: un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura, arte e benessereCon l’arrivo della primavera, il Parco di CityLife si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove natura, arte e... Un palco a cielo aperto. Spoleto Buskers Festival tra musica e spettacoliA Spoleto, fino a domenica, artisti di strada, saltimbanchi e spettacoli itineranti. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bovino Innovation: turismo sostenibile per rigenerare il borgo. Bovino/ Il borgo dei borghi: da Annibale ai Longobardi, il gioiello di PugliaBovino, il piccolo comune vicino Foggia in gara per Il borgo dei borghi: il gioiello di Puglia da Annibale fino ai Longobardi Non sarà certo da solo a battagliare per la nuova rassegna de Il borgo ... ilsussidiario.net Bovino, il suggestivo borgo pugliese degli 800 antichi portali in pietraC’è una parte di Puglia dove le giornate sono ancora scandite dal suono delle campane, dove il sole scalda tiepido fino a ottobre inoltrato, dove le anziane signore che escono da casa ti salutano. Il ... greenme.it