Borgo La Loggia tra degrado e rifiuti Di Rosa | Lo trasformeremo in centro polifunzionale per turismo e cultura

Un sopralluogo a Borgo La Loggia ha messo in luce cumuli di rifiuti bruciati, edifici vandalizzati e strutture abbandonate, con il candidato sindaco di Agrigento che ha descritto l’area come un esempio di cattiva pianificazione territoriale. Di Rosa ha annunciato l’intenzione di trasformare il quartiere in un centro polifunzionale dedicato al turismo e alla cultura, in risposta allo stato di degrado e incuria che lo caratterizza.

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