Noleggio e-bike e turismo esperienziale | le proposte della minoranza di Città Sant' Angelo per il Centro polifunzionale

Il gruppo consiliare di minoranza di Città Sant’Angelo ha avanzato proposte per il centro polifunzionale, proponendo interventi dedicati al noleggio di e-bike e al turismo esperienziale. Queste iniziative mirano a favorire la mobilità sostenibile e a promuovere attività legate al territorio. La richiesta arriva durante l’attuale fase di sviluppo del progetto, con l’obiettivo di integrare queste opportunità nel piano di realizzazione.

Interventi che promuovano la mobilità sostenibile e il turismo esperienziale. Sono quelli che il gruppo consiliare di minoranza di Città Sant’Angelo (Città Sant’Angelo Visione Comune), chiede vengano realizzati nell’ambito del progetto del Centro polifunzionale attualmente in fare di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Insegnate le manovre salva-vita agli alunni della scuola Fabbiani a Marina di Città Sant'Angelo [FOTO]Nell'istituto angolano ha fatto tappa il progetto “A scuola di cuore” promosso dal centro di formazione Formiamo di Francesco Bevilacqua in... Sant’Angelo a Cupolo, cani liberi e paura nelle frazioni: la Minoranza attacca il ComuneTempo di lettura: 2 minuti A Sant’Angelo a Cupolo torna al centro del dibattito il tema del randagismo e della sicurezza nelle aree pubbliche.