Nuovo centro polifunzionale turismo di qualità e una soluzione per le discariche | così Boschetti vuole rilanciare Cervia
A Cervia si prepara una nuova fase con la proposta di un centro polifunzionale, iniziative per il turismo di qualità e una soluzione per le discariche. La candidatura a sindaco è sostenuta da una coalizione composta da sei liste, che riunisce complessivamente 95 candidati. Mirko Boschetti si presenta come il rappresentante di questa coalizione, puntando a rilanciare lo sviluppo locale con diversi progetti e programmi.
Sei liste per 95 candidati: questa l'ampia coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Cervia di Mirko Boschetti. A 31 anni, ma con già un'esperienza da assessore, guida il centrosinistra per riconfermare la guida della 'città del sale'. Raccolto il sostegno di Partito Democratico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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