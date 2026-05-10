Nuovo centro polifunzionale turismo di qualità e una soluzione per le discariche | così Boschetti vuole rilanciare Cervia

A Cervia si prepara una nuova fase con la proposta di un centro polifunzionale, iniziative per il turismo di qualità e una soluzione per le discariche. La candidatura a sindaco è sostenuta da una coalizione composta da sei liste, che riunisce complessivamente 95 candidati. Mirko Boschetti si presenta come il rappresentante di questa coalizione, puntando a rilanciare lo sviluppo locale con diversi progetti e programmi.

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