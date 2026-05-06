In Sicilia, si tiene il Borghi dei Tesori Fest, un evento dedicato alle tradizioni e ai segreti locali. Tra le attrazioni ci sono storie di un prete che avrebbe sconfitto il colera usando il caffè e la ricetta autentica del cannolo di Piana. Le manifestazioni si svolgono in diversi borghi, offrendo ai visitatori un’occasione di scoprire aspetti unici della cultura siciliana.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto un prete a sconfiggere il colera con il caffè? Quale segreto nasconde la ricetta del vero cannolo di Piana? Dove si trova il borgo fantasma nato negli anni Quaranta? Chi sta salvando i piccoli comuni siciliani attraverso le tradizioni??? In Breve Balestrate ospita la chiesa con diecimila volumi e la memoria del dottor Filippo Evola. Piana degli Albanesi offre laboratori sul cannolo e visite alle chiese di rito bizantino. Borgo Schirò presenta un borgo fascista degl .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: nasce il Borghi dei Tesori Fest tra tradizioni e segreti

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