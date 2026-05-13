Al Teatro Corté si svolge una rappresentazione che vede protagonista un papà seduto sul divano, accompagnato dalle battute di Paolo Caiazzo. Lo spettacolo si inserisce in un panorama teatrale che, attraverso l’ironia e la riflessione, affronta le dinamiche delle relazioni familiari e le solitudini che spesso caratterizzano il nostro tempo. La commedia invita il pubblico a confrontarsi con le sfumature della vita quotidiana, tra momenti di leggerezza e introspezione.

NAPOLI – Nel tempo inquieto delle relazioni fragili e delle solitudini condivise, il teatro continua a raccontare con lucidità e ironia le crepe del nostro vivere quotidiano. Ed è proprio dentro questa umanità incerta, sospesa tra comicità e malinconia, che si colloca il nuovo appuntamento della stagione del Teatro CortéSe, dove venerdì e sabato 15 e 16 maggio alle ore 21 e domenica 17 maggio alle ore 18 arriva Paolo Caiazzo con “Boomer – Un papà sul sofà”. Nel teatro di Viale del Capricorno ai Colli Aminei, diretto da Anna Sciotti con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, prende forma una commedia dal ritmo vivace e dall’anima sorprendentemente amara, capace di trasformare il sorriso in riflessione.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Boomer – Un papà sul sofà, al Teatro CortéSe si ride con Paolo Caiazzo

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