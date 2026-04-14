Cesena è sicura i dati smentiscono gli annunci | il Pri attacca Cesena Siamo Noi sulla gestione dell' ordine pubblico
A Cesena si apre un dibattito acceso sulla sicurezza urbana, con la lista civica Cesena Siamo Noi e il Pri che si scambiano accuse sulla gestione dell’ordine pubblico. La discussione si concentra sui dati relativi alla situazione della sicurezza in città, mentre le due parti si confrontano in pubblico senza trovare un accordo. La polemica coinvolge vari aspetti della presenza delle forze dell’ordine e delle misure adottate per garantire la tranquillità dei cittadini.
Il tema della sicurezza urbana accende lo scontro politico a Cesena, trasformandosi in un botta e risposta tra la lista civica Cesena Siamo Noi e la Consociazione locale del Pri. Al centro della contesa non ci sono solo i dati sulla criminalità, ma anche vecchie ruggini politiche e una visione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cesena Siamo Noi attacca l'Amministrazione sulla sicurezza: "Bene i 12 nuovi agenti, ma il Comune faccia la sua parte"Se da un lato si festeggia l'arrivo dei 12 nuovi poliziotti, dall'altro resta il nodo delle carenze comunali.
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