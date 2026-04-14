Cesena è sicura i dati smentiscono gli annunci | il Pri attacca Cesena Siamo Noi sulla gestione dell' ordine pubblico

A Cesena si apre un dibattito acceso sulla sicurezza urbana, con la lista civica Cesena Siamo Noi e il Pri che si scambiano accuse sulla gestione dell’ordine pubblico. La discussione si concentra sui dati relativi alla situazione della sicurezza in città, mentre le due parti si confrontano in pubblico senza trovare un accordo. La polemica coinvolge vari aspetti della presenza delle forze dell’ordine e delle misure adottate per garantire la tranquillità dei cittadini.