Pedemontana | i risultati della bonifica dei terreni e della quantità di diossina presente nell' aria
Nell’ambito della bonifica dei terreni lungo il tratto della Pedemontana, l’80% delle aree è stato trattato. Di queste, circa la metà delle oltre 500 celle testate ha raggiunto gli obiettivi stabiliti, come confermato anche da Arpa. Le altre celle, invece, richiedono ancora approfondimenti e analisi per verificare se siano stati conseguiti i risultati attesi. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, sono stati rilevati livelli di diossina che sono ancora oggetto di monitoraggio.
L’80% dei terreni sono stati sottoposti a bonifica e delle oltre 500 celle oggetto di collaudo, il 50% ha raggiunto gli obiettivi di bonifica, confermato anche da Arpa, mentre l’altro 50% comprende celle che devono essere sottoposte a ulteriori accertamenti e celle di cui si attende il risultato.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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