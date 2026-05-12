Pedemontana | i risultati della bonifica dei terreni e della quantità di diossina presente nell' aria

Nell’ambito della bonifica dei terreni lungo il tratto della Pedemontana, l’80% delle aree è stato trattato. Di queste, circa la metà delle oltre 500 celle testate ha raggiunto gli obiettivi stabiliti, come confermato anche da Arpa. Le altre celle, invece, richiedono ancora approfondimenti e analisi per verificare se siano stati conseguiti i risultati attesi. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, sono stati rilevati livelli di diossina che sono ancora oggetto di monitoraggio.

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