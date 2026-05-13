Bonefro | l’ex convento diventa polo per il turismo sostenibile

A Bonefro, un ex convento è stato trasformato in un centro dedicato al turismo sostenibile, con l’obiettivo di rivitalizzare il borgo e attrarre visitatori. La struttura si inserisce in un progetto più ampio che mira a contrastare lo spopolamento delle aree interne e a creare un collegamento tra l’università e il settore turistico per la formazione professionale. Restano ancora da chiarire le modalità di gestione e i soggetti coinvolti in questa iniziativa.

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? Domande chiave Come potrà un ex convento fermare lo spopolamento dei borghi molisani?. Chi guiderà la formazione professionale tra l'università e il mercato turistico?. Quali nuovi posti di lavoro creerà questo polo per i giovani locali?. Come funzionerà l'integrazione tra corsi accademici e programmi Erasmus+?.? In Breve Presentazione ufficiale venerdì 15 maggio alle ore 16:30 presso via Monte di Dio.. Partecipano Marialaura Cosimi, Roberto Colella e il consigliere regionale Fabio Cofelice.. Accordo previsto con la facoltà di Scienze del Turismo dell'Università Molise.. Progetto mira a contrastare lo spopolamento tramite programmi internazionali Erasmus+.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonefro: l’ex convento diventa polo per il turismo sostenibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nido e materna. Il nuovo polo “sostenibile“PARABIAGO (Milano) È il giorno dell’inaugurazione per il nuovo polo scolastico di via Forlì, nella frazione Ravello. Turismo sostenibile: l’Abruzzo guida il futuro del verde a Pistoia? Cosa sapere Operatori turistici abruchesi partecipano al confronto nazionale sul turismo sostenibile al Campus Vannucci di Pistoia. Argomenti più discussi: A Bonefro nasce Polo d’Eccellenza dedicato al turismo sostenibile; A Bonefro il polo per il turismo sostenibile; Bonefro, nasce il Polo d’Eccellenza per il turismo rurale e la formazione; Bonefro lancia un polo per turismo rurale e formazione. Bonefro, nasce il Polo d’Eccellenza per il turismo rurale e la formazioneBONEFRO - Il futuro delle aree interne del Molise passa per la formazione e l’accoglienza di qualità. Venerdì 15 maggio 2025, alle ore 16:30 ... molisenetwork.net