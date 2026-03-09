nido e materna il nuovo polo sostenibile

Oggi si tiene l'inaugurazione del nuovo polo scolastico di via Forlì, nella frazione Ravello di Parabiago. Si tratta di un complesso che comprende un nido e una scuola materna, entrambi realizzati con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Alla cerimonia sono presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e operatori scolastici, pronti ad accogliere i primi bambini nelle nuove strutture.

PARABIAGO (Milano) È il giorno dell’inaugurazione per il nuovo polo scolastico di via Forlì, nella frazione Ravello. Un momento particolarmente significativo per la città: a Parabiago, infatti, da quasi sessant’anni non venivano costruiti edifici scolastici. Il nuovo plesso rappresenta quindi un cambio di passo nell’ edilizia scolastica e dei servizi dedicati all’infanzia. La struttura, realizzata su un unico piano e completamente priva di barriere architettoniche, ospita quattro sezioni di scuola dell’infanzia e tre di asilo nido. In totale potrà accogliere 175 bambini, rispetto ai 93 posti disponibili in precedenza, con un incremento dell’88% della capacità ricettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

