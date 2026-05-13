Bondeno festeggia la promozione in anticipo

Lo scorso sabato, al campo Giatti, si è disputata la penultima giornata del campionato di Serie A1 di hockey su prato. L’HC Bondeno, ancora senza sconfitte in questa stagione, ha affrontato il Cus Padova in una partita cruciale per la loro posizione in classifica. La squadra di Bondeno ha ottenuto una vittoria che ha permesso di festeggiare anticipatamente la promozione, consolidando così il loro percorso nel massimo campionato italiano.

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Lo scorso sabato è andata in scena al Giatti la terzultima giornata del campionato di Serie A1, dove l’ HC Bondeno, ancora imbattuto, incrocia i bastoni con il Cus Padova alla ricerca di punti importanti nella lotta salvezza. I matildei perdono per questa sfida Merighi ma ritrovano il sempreverde Fedossenko. L’incontro si apre subito con un arrembante Bondeno che conquista due corner corti nel primo minuto di gara ma non riesce a concretizzare. Poco dopo sono gli ospiti a trovare il corto, ma prima Bergamini e poi Calzolari sventano l’occasione avversaria. Continua poi l’assalto bondenese che però è poco preciso sotto porta e si va alla pausa breve sul risultato di 0-0.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bondeno festeggia la promozione in anticipo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Molteno festeggia la promozione in Serie A Gold!L’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno vince anche a Sassari sul campo del Verdeazzurro (36-38) e conquista la promozione in Serie A Gold con due... La Montesport vince e festeggia in anticipo la permanenza nella categoriaMONTESPORT 3 CVR reggio emilia 2 MONTESPORT: Galli 15, Testi 16, Bertelli 8, Ceccarelli 1, Mazzinghi, Scardigli 24, Para, Giubbolini 12, Castellani... Si parla di: Hockey, missione compiuta per l’HC Bondeno: è promozione. Divisione Regionale 1, il CUS Cagliari vince ancora e festeggia la promozioneIl CUS Cagliari è promosso nella prossima Serie C di basket. È la prima sentenza del torneo di Divisione Regionale 1. Gli universitari festeggiano la promozione diretta con 2 giornate di anticipo ... unionesarda.it Basket, il Cus Cagliari festeggia la promozione con l'ennesima vittoria stagionaleUltimo turno di regular season nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket che ha decretato ufficialmente le otto compagini che prenderanno ai playoff e le rimanenti 5 impegnate nei playout. Tempo ... unionesarda.it