La Montesport vince e festeggia in anticipo la permanenza nella categoria

Nel match tra Montesport e Reggio Emilia, la squadra locale ha ottenuto una vittoria che le consente di mantenere la categoria, festeggiando in anticipo. I punti dei giocatori sono distribuiti tra Galli e Testi con 15 e 16 rispettivamente, mentre Scardigli ha segnato 24 punti e Giubbolini ne ha aggiunti 12. La partita si è conclusa con la squadra di casa che si avvicina alla fine della stagione con un risultato positivo.

MONTESPORT 3 CVR reggio emilia 2 MONTESPORT: Galli 15, Testi 16, Bertelli 8, Ceccarelli 1, Mazzinghi, Scardigli 24, Para, Giubbolini 12, Castellani (L, pos 59%, prf 26%). N.E. Brogi, Mauro, Maioli, Eifelli. All. Contrario FOS CVR REGGIO EMILIA: Ronzoni (L2), Migliore 6, Cioni (L1) (Pos. 85% prf. 23%), Spagnuolo 25, Balconati 1, Maggiali 8, Brunfranco 11, Benedetti 24, Fronza 4, Moiran, Cioni (L, pos 85%, prf 23%). N.E. Boni, Rossi, Odorici. All. Ghibaudi Arbitri: Rogai e Rindi di Pesaro Parziali: 19-25; 25-22; 21-25; 27-25; 15-11 MONTESPERTOLI La Montesport vince e conquista con una giornata di anticipo la permanenza in "B1". In avvio, sul 12-15 Contrario ferma il gioco ma le padrone di casa continuano a giocare contratte e le emiliane ne approfittano (14-20) e alla fine è 19-25.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Montesport vince e festeggia in anticipo la permanenza nella categoria Notizie correlate Seconda Categoria, l’Olimpia promossa con anticipo. La società festeggia: appena 20 gol subiti e otto punti dalla seconda. Ostra Vetere, dopo anni in folle mette la PrimaSe quella dell’Ankon Dorica è stata la promozione più rapida e quella del Trecastelli è stata la vittoria di una giovane (anno di fondazione 2022) ma... Seconda categoria, la sorpresa del weekend e’ il real porto senigallia che vince la coppa di terza categoria. Trecastelli e Ankon Dorica preparano i botti finaliTurno di riposo per il campionato di Seconda Categoria che riprenderà sabato 11 aprile con la giornata 26 nei gironi B, C e D.