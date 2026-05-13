Bolzaneto il Siap sul trasferimento degli uffici | Criticità finalmente riconosciute
Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante il trasferimento di alcuni uffici della questura nella caserma Nino Bixio di Bolzaneto. In particolare, vengono coinvolti l’ufficio immigrazione, l’ufficio passaporti e la polizia scientifica. Il Sindacato Italiano di Polizia ha accolto positivamente questa decisione, evidenziando che le criticità legate alla situazione attuale sono state riconosciute.
Il Siap di Genova esprime soddisfazione per l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio comunale sul progetto di trasferimento dell’ufficio immigrazione, dell’ufficio passaporti e della polizia scientifica della questura nella caserma Nino Bixio di Bolzaneto.“Finalmente emerge con.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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