Bolzaneto il Siap sul trasferimento degli uffici | Criticità finalmente riconosciute

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante il trasferimento di alcuni uffici della questura nella caserma Nino Bixio di Bolzaneto. In particolare, vengono coinvolti l’ufficio immigrazione, l’ufficio passaporti e la polizia scientifica. Il Sindacato Italiano di Polizia ha accolto positivamente questa decisione, evidenziando che le criticità legate alla situazione attuale sono state riconosciute.

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