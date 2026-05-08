Il Sindacato Italiano Agenti di Polizia ha segnalato preoccupazioni riguardo alla collocazione del nuovo ufficio immigrazione in via Sardorella. Secondo le accuse, la zona non sarebbe adatta per la struttura, in quanto vicina a una caserma militare e a un centro di raccolta rifiuti. La vicinanza tra questi enti potrebbe comportare rischi ambientali e di sicurezza, sollevando dubbi sulla scelta del sito.

? Punti chiave Perché la zona di via Sardorella è considerata inadeguata per l'ufficio?. Quali rischi ambientali comporta la vicinanza tra la caserma e Amiu?. Come influiranno i problemi di viabilità sul flusso degli utenti?. Perché il sindacato chiede di riqualificare prima la caserma Nino Bixio?.? In Breve Interrogazione parlamentare presentata dai deputati Ghio e Pandolfo il 7 maggio.. Proposta della questura illustrata il 10 aprile durante la Festa della polizia.. Criticità via Sardorella per vicinanza impianto Amiu e carenze viabilità.. Personale in prefabbricati del 1990 e mensa chiusa per cedimento strutturale.. I deputati Valentina Ghio e Alberto Pandolfo hanno presentato un’interrogazione parlamentare il 7 maggio per denunciare le criticità legate al trasferimento di uffici verso la caserma Nino Bixio di Bolzaneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzaneto: il Siap denuncia rischi per il nuovo ufficio immigrazione

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