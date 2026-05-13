Bologna sorprende il Napoli | sconfitta 3-2 rimanda la qualificazione in Champions League

Nel match tra Bologna e Napoli, la squadra emiliana ha vinto 3-2. La gara si è conclusa con questo risultato, influendo sulla corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è giocata lunedì 11 maggio 2026 alle 22:36 e ha visto diversi gol da entrambe le squadre. La sconfitta del Napoli rimanda di conseguenza gli obiettivi europei della squadra partenopea.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli-Bologna termina con il punteggio di 2-3 allo Stadio Diego Armando Maradona, una sfida che rimanda la qualificazione matematica del Napoli alla prossima settimana. Gli azzurri hanno subito un’importante battuta d’arresto contro un Bologna guidato da Vincenzo Italiano, che ha saputo portare a casa una vittoria fondamentale. Gli uomini di Italiano partono subito carichi e, già al nono minuto, Federico Bernardeschi sblocca la partita con un potente tiro che sorprende Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli fatica a trovare ritmo e si trova costretto a inseguire.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bologna sorprende il Napoli: sconfitta 3-2 rimanda la qualificazione in Champions League. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli ko contro il Bologna, rinviata la qualificazione ChampionsFelsinei avanti di due gol, la squadra di Conte rimonta ma nel recupero Rowe firma il 2-3 NAPOLI - Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna... L’AN Brescia incassa una sonora sconfitta a Barcellona, ma qualificazione in Champions League è ancora apertaNell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia rimedia una sonora sconfitta e... Argomenti più discussi: Il Bologna beffa il Napoli, ancora attesa per la Champions; Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna: Rowe gela il Maradona nel recupero; Il Bologna sorprende tutti: avanti per 2-0, raggiunto dal Napoli, trova il colpo del ko al 91°; Napoli ko contro il Bologna, rinviata la qualificazione Champions. L'ultimo allenatore straniero a vincere la Serie A è stato José Mourinho (Portogallo) con l'Inter nel 2009/10. All'epoca, Chivu (Romania) era un giocatore della squadra che aveva vinto il treble con Mourinho. Oggi, Chivu alza di nuovo lo Scudetto nella sua stagi reddit Serie A: il Bologna vince al Maradona e inguaia il Napoli, corsa Champions da impazzireLa corsa Champions si fa ancora più bella e incerta dopo la sconfitta del Napoli nel Monday Night della 36esima giornata di Serie A. Il Bologna a ... ecovicentino.it