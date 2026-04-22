L’AN Brescia incassa una sonora sconfitta a Barcellona ma qualificazione in Champions League è ancora aperta

Nella quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League, l’AN Brescia ha subito una pesante sconfitta contro il Barceloneta, con il punteggio di 17-6. La partita si è giocata a Barcellona e, nonostante il risultato, la qualificazione alla fase successiva rimane ancora possibile per la squadra italiana. La sfida ha visto un netto predominio degli avversari durante tutto l’incontro.

Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia rimedia una sonora sconfitta e perde 17-6 contro il Barceloneta. I catalani conservano la testa della classifica a punteggio pieno e, soprattutto, centrano con due turni di anticipo il pass per la Final Four di Malta. Non sono ancora spente le possibilità di pass per i lombardi. La vittoria di misura dell’Olympiacos sul Novi Beograd lascia infatti ancora aperta la possibilità di qualificazione all’evento che assegnerà il titolo anche in considerazione del fatto che gli ellenici dovranno presentarsi a Mompiano. Le tre formazioni sono raccolte in tre lunghezze e i ragazzi di Bovo lotteranno con il coltello tra i denti fino all’ultimo secondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’AN Brescia incassa una sonora sconfitta a Barcellona, ma qualificazione in Champions League è ancora aperta Notizie correlate Champions League: l’AN Brescia vola a Barcellona per continuare a stupireNell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia affronta in trasferta, fischio d’inizio... Leggi anche: Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. La qualificazione Champions è ancora aperta” Contenuti utili per approfondire L’AN Brescia incassa una sonora sconfitta a Barcellona. La qualificazione è ancora apertaNell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia rimedia una sonora sconfitta e perde 17-6 contro il Barceloneta. I catalani ... oasport.it Champions League: l’AN Brescia vola a Barcellona per continuare a stupireNell'incontro valevole per la quarta giornata del girone A dello Stage Group di Champions League l'AN Brescia affronta in trasferta, fischio d'inizio ... oasport.it