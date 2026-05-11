Il Napoli perde 3-2 contro il Bologna al Maradona in una partita che ha visto i felsinei avanti di due gol prima di essere rimontati dalla squadra di Conte. Nel recupero, Rowe ha segnato il gol decisivo per il Bologna. La sconfitta impedisce al Napoli di ottenere matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Felsinei avanti di due gol, la squadra di Conte rimonta ma nel recupero Rowe firma il 2-3 NAPOLI - Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l'aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Conte rimonta con Di Lorenzo e Alisson ma Rowe in pieno recupero mette il sigillo su una vittoria di prestigio per la formazione emiliana. Il risultato si sblocca in favore degli ospiti dopo soli dieci minuti. Bernardeschi taglia tutto il campo da destra a sinistra, appoggia la palla a Miranda e se la fa restituire, prima di scagliare un gran sinistro a mezza altezza sul palo lontano che lascia di sasso Milinkovic-Savic.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli ko contro il Bologna, rinviata la qualificazione Champions

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