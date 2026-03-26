Durante l’estate si è verificato un affare inaspettato tra Juventus e Bologna, con una cifra di 10 milioni di euro coinvolta. Le trattative hanno sorpreso gli addetti ai lavori, annunciando un'operazione che ha catturato l’attenzione nel mondo del calcio. Si tratta di una transazione tra le due squadre che ha avuto risvolti immediati nel mercato estivo.

Grosse novità in vista del calciomercato estivo: le protagoniste questa volta sono Juventus e Bologna. Proseguono le grandi manovre di calciomercato in casa Juventus in vista della prossima stagione, quando è attesa una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni. Uno dei principali indiziati a salutare definitivamente il club bianconero è sicuramente Joao Mario, che a gennaio si è trasferito in prestito secco al Bologna. Joao Mario (Ansa Foto) – Calciomercato.it Il laterale portoghese classe 2000 sta facendo vedere delle buonissime cose con la casacca rossoblu e ora – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – il Bologna sarebbe intenzione a intavolare una vera e propria trattativa con la Juventus per il suo acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Bologna, affare inaspettato in estate: 10 milioni di euro

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