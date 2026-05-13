Bolletta rifiuti e svuotamenti | gridare allo scandalo non serve basta solo informarsi bene

Continuano le discussioni tra i cittadini e le autorità locali sulla nuova tariffa sui rifiuti applicata dall'azienda di servizi pubblici. Le polemiche si concentrano sui costi delle bollette, sulla modalità di fatturazione e sui costi dei ritiri dell'indifferenziato. In questi giorni molte famiglie stanno ricevendo le nuove fatture, alimentando il dibattito pubblico e le proteste. La questione riguarda principalmente le modalità di applicazione e i costi totali della tariffa.

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