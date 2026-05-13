Bolletta rifiuti e svuotamenti | gridare allo scandalo non serve basta solo informarsi bene
Continuano le discussioni tra i cittadini e le autorità locali sulla nuova tariffa sui rifiuti applicata dall'azienda di servizi pubblici. Le polemiche si concentrano sui costi delle bollette, sulla modalità di fatturazione e sui costi dei ritiri dell'indifferenziato. In questi giorni molte famiglie stanno ricevendo le nuove fatture, alimentando il dibattito pubblico e le proteste. La questione riguarda principalmente le modalità di applicazione e i costi totali della tariffa.
Prosegue sul nostro giornale la discussione accesa in merito alla nuova Tcp (ex Tari, la tariffa sui rifiuti) di Iren, soprattutto riguardo alla nuova fatturazione, ai costi legati ai ritiri dell'indifferenziato, e alle bollette che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei piacentini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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