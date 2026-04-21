Rifiuti in via Cesarea | Tra condomini e negozi un solo cassonetto non basta serve un intervento

Da ravennatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore segnala problemi quotidiani nell’area di raccolta rifiuti situata nel parcheggio di via Cesarea. Nella segnalazione, viene mostrata una foto che documenta la situazione, e si evidenzia come un solo cassonetto non sia sufficiente a gestire i rifiuti di condomini e negozi presenti nella zona. La questione riguarda la capacità di raccolta e la necessità di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Questo (in foto, ndr) è quello che accade ogni giorno nell’area raccolta rifiuti del parcheggio in via Cesarea. Ci sono diverse attività in zona più i condomini e un cassonetto solo non basta, hanno tolto quello che era a fianco al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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