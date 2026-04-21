Rifiuti in via Cesarea | Tra condomini e negozi un solo cassonetto non basta serve un intervento

Un lettore segnala problemi quotidiani nell’area di raccolta rifiuti situata nel parcheggio di via Cesarea. Nella segnalazione, viene mostrata una foto che documenta la situazione, e si evidenzia come un solo cassonetto non sia sufficiente a gestire i rifiuti di condomini e negozi presenti nella zona. La questione riguarda la capacità di raccolta e la necessità di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Questo (in foto, ndr) è quello che accade ogni giorno nell’area raccolta rifiuti del parcheggio in via Cesarea. Ci sono diverse attività in zona più i condomini e un cassonetto solo non basta, hanno tolto quello che era a fianco al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Fdi: «Basta negozi fuori controllo. Serve rispetto delle regole e decoro»Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con prima firmataria la capogruppo Sara Soresi, ha depositato una mozione in Consiglio comunale per... Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San JacopoArezzo, 8 aprile 2026 – Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti.