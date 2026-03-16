Oscar Gwyneth Paltrow con il vestito più audace fa gridare allo scandalo E il suo video diventa virale

Gwyneth Paltrow ha partecipato agli Oscar indossando un vestito molto audace, attirando subito l’attenzione e scatenando reazioni di sorpresa. Durante la serata, ha condiviso un video che ha rapidamente conquistato le piattaforme social, diventando virale. È la prima volta in molti anni che la attrice si presenta a questa manifestazione, anche perché da tempo non gira un film.

Può una donna di 53 anni indossare un vestito così audace? La risposta è sì, Gwyneth può Erano anni che Gwyneth Paltrow non si faceva vedere alla serata degli Oscar come d’altra parte erano anni che la Paltrow non girava un film. Ma che ora sia tornata se ne sono accorti tutti. Nella gara parallela a quella degli Oscar e cioè quella dei look sfoggiati sul red carpet più ambito la vincitrice assoluta è lei. Ha fatto molto clamore infatti il suo abito Armani privé decisamente audace color avorio: non tanto per la scollatura frontale quanto per lo spacco vertiginoso laterale che percorre tutta la lunghezza dell’abito e lascia scoperti le gambe e generose porzioni dei glutei. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Oscar, Gwyneth Paltrow con il vestito più audace fa gridare allo scandalo. E il suo video diventa virale Articoli correlati Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth PaltrowGwyneth Paltrow si è presentata sul red carpet della prima newyorchese di Marty Supreme insieme ai figli Apple e Moses Martin, per celebrare il suo... Gwyneth Paltrow ricorda il primo bacio con Ethan Hawke, durante una partita di Obbligo o Verità nel suo appartamentoTra un bacio e una festa, Gwyneth Paltrow ed Ethan Hawke sono così diventati amici ben prima di ritrovarsi sul set di Paradiso perduto. Contenuti utili per approfondire Gwyneth Paltrow Temi più discussi: Gwyneth Paltrow fa scalpore agli Oscar con un abito super audace che lascia intravedere i glutei; Gwyneth Paltrow agli Oscar 2026 con l'abito avorio cut-out Giorgio Armani Privé, il look minimal chic audace; Gwyneth Paltrow mette all'asta il suo armadio (e non solo); Leonardo DiCaprio sorpreso in una chiacchierata provocante con Gwyneth Paltrow agli Oscar con la fidanzata Vittoria Ceretti nelle vicinanze. Oscar 2026: Gwyneth Paltrow (53 anni) conquista il red carpet con un abito Armani molto audaceIl red carpet degli Oscar 2026 ha regalato momenti di grande glamour, ma uno dei look più commentati della serata è stato senza dubbio quello di Gwyneth Paltrow. L’attrice premio Oscar, oggi 53 anni, ... msn.com Gwyneth Paltrow agli Oscar 2026 con l'abito avorio cut-out Giorgio Armani Privé, il look minimal chic audaceGwyneth Paltrow per gli Oscar 2026 ha scelto un abito dall'eleganza essenziale che svelava inaspettatamente un dettaglio molto sensuale e moderno ... vogue.it la Repubblica. . Per la prima volta nella storia degli Oscar ecco l'Oscar per il miglior casting. Sul palco Paul Mescal per 'Hamnet', Gwyneth Paltrow per 'Marty Supreme', Wagner Moura per 'L’agente segreto', Chase Infiniti per 'Una battaglia dopo l’altra' e Delroy - facebook.com facebook Gwyneth Paltrow per gli Oscar 2026 ha scelto un abito dall'eleganza essenziale che svelava inaspettatamente un dettaglio molto sensuale e moderno x.com