Oggi il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto 0,127 euro per kilowattora, segnando un forte rialzo rispetto ai giorni precedenti. Il PUN è il prezzo base all’ingrosso dell’energia in Italia e viene aggiornato quotidianamente. La variazione è stata confermata dalle ultime rilevazioni ufficiali, che indicano un aumento rispetto alle quotazioni precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 13 Maggio 2026, il PUN si attesta a 0,127 €kWh (pari a 126,61 €MWh), segnando un deciso aumento del 22,7% rispetto a ieri. La media degli ultimi 7 giorni è di 0,120 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,117 €kWh, evidenziando una tendenza al rialzo rispetto ai valori recenti. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia segue da vicino l’andamento del PUN, con offerte che possono variare in base al fornitore, alla tipologia di contratto e ai servizi aggiuntivi inclusi. È importante ricordare che al prezzo all’ingrosso vanno aggiunti oneri di sistema, tasse e costi di commercializzazione, che incidono in modo significativo sulla bolletta finale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in forte rialzo oggi a 0,127 €/kWh – 13 Maggio 2026

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