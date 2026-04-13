Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il valore di 0,142 euro per kilowattora, pari a circa 141,86 euro per megawattora. Si tratta del Prezzo Unico Nazionale (PUN), il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, che registra così un aumento rispetto alle giornate precedenti. La variazione si verifica in un momento di grande attenzione per i consumatori e le imprese che monitorano i costi energetici.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 13 Aprile 2026, un valore di 0,142 €kWh (pari a 141,86 €MWh). Questo dato segna un forte rialzo del 40,2% rispetto a ieri e si posiziona sopra sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,125 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,136 €kWh). Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica può variare sensibilmente in base alle offerte dei diversi fornitori, ma il PUN rappresenta sempre il riferimento principale per la formazione dei prezzi finali. Gli aumenti odierni potrebbero riflettersi sulle tariffe delle nuove offerte a prezzo variabile, soprattutto per chi ha contratti indicizzati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in forte rialzo oggi a 0,142 €/kWh – 13 Aprile 2026

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