La procura in Bolivia ha richiesto una condanna di 20 anni di carcere per l’ex presidente, accusato di aver guidato un’azione di arresto durante una ribellione. Sono stati ascoltati 39 testimoni che hanno reso dichiarazioni contro l’ex presidente, mentre i genitori di alcune persone coinvolte hanno negoziato benefici con le autorità. La causa riguarda le modalità dell’arresto e le accuse di violazioni durante gli eventi di protesta.

? Domande chiave Come hanno fatto i genitori a negoziare benefici con Morales?. Chi sono le 39 persone che hanno testimoniato contro l'ex presidente?. Perché la fuga di Morales nel Chapare sta paralizzando il Paese?. Quali prove documentali hanno portato alla richiesta di 20 anni?.? In Breve Accusa basata su 39 testimonianze e oltre 170 prove documentali a Tarija.. Ordine di arresto esteso alla madre della ragazza coinvolta nel caso.. 67 blocchi stradali coordinati paralizzano il Paese contro il governo Rodrigo Paz.. Morales si rifugia nella regione di Cochabamba sotto protezione dei sostenitori.. La Procura di Tarija ha richiesto una condanna a 20 anni di carcere per l’ex presidente Evo Morales, accusato di tratta aggravata di persone in Bolivia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, Procura chiede 20 anni per Morales: arresto in ribellione

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