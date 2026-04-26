Bolelli Vavassori-Andreozzi Guinard ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Lunedì 27 aprile inizia il torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione ATP. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderà in campo nel percorso che si concluderà con le fasi finali. La manifestazione si svolge sui campi in cemento della capitale spagnola e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, con orari e programmazione disponibili per gli appassionati.

Comincia nella giornata di lunedì 27 aprile il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Gli azzurri, accreditati dell’ottava testa di serie, affronteranno al primo turno la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. L’affiatato binomio italiano torna dunque a competere a distanza di quasi un mese dal prestigioso trionfo di Miami, perché nei tornei successivi Vavassori aveva alternato diversi partner a causa dello stop forzato di Bolelli per un grave lutto familiare. Gli specialisti azzurri della specialità vanno considerati favoriti almeno sulla carta, con all’orizzonte un eventuale ottavo di finale contro DarderiTsitsipas.🔗 Leggi su Oasport.it

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