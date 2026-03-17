Il team di Avellino Basket si prepara alla prossima sfida con fiducia, dopo la vittoria in trasferta contro la RSR Rieti. La squadra ha dimostrato solidità e compattezza, conquistando due punti importanti in classifica. La prestazione ha evidenziato il ritorno di alcuni interpreti chiave, rafforzando l’autostima del gruppo in vista delle prossime partite. La squadra si presenta con un clima positivo e determinato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il clima in casa Avellino Basket è di quelli rigenerati. Il prezioso successo esterno contro la RSR Rieti ha lasciato in dote non solo due punti fondamentali per la classifica, ma anche la consapevolezza di aver ritrovato interpreti di assoluto spessore. Tra i grandi protagonisti del match spicca Giovanni Pini, che insieme a Federico Mussini ha trascinato la formazione irpina alla vittoria al Pala del Mauro. Analizzando la prestazione, Pini ha voluto sottolineare come la sua prova e quella del play-guardia emiliano non siano frutto del caso, ma di un lavoro meticoloso: “L’intesa con Federico si coltiva in settimana, non è improvvisata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pini: “Solidità e gruppo: così possiamo giocarcela con chiunque”

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