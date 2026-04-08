Italiano Aston Villa superiore ma con la nostra gente possiamo giocarcela
Nel match tra le due squadre, l'italiana ha mostrato una prestazione superiore rispetto all'avversaria. Tuttavia, la squadra di casa ha dichiarato di poter competere grazie al supporto dei propri tifosi. Prima della partita, un rappresentante ha affermato che si desidera cambiare il risultato delle recenti sfide casalinghe, anche se ci sono segnali di miglioramento nelle prestazioni.
BOLOGNA (ITALPRESS) – “Vogliamo invertire questo trend di partite dove fatichiamo in casa, anche se in alcune circostanze abbiamo mostrato di essere in crescita. Sembrava avessimo svoltato, ma sta andando così non riusciamo a dare continuità”. Vincenzo Italiano spera di regalare una grande gioia al popolo del Dall'Ara, alla vigilia del quarto di finale di Europa League contro l'Aston Villa. “Domani ci sarà lo stadio stracolmo, mi auguro che potrà darci una grande mano. Secondo me arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo, aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita, abbiamo fatto bene in termini di prestazioni e di risultati, domani cercheremo di confermare quanto di buono fatto”, ha aggiunto il tecnico del Bologna che sulle possibilità di qualificazione non si sbilancia: “Abbiamo il 50% di chance. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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