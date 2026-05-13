body cam alla polizia locale via libera dal consiglio

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato l’installazione delle body cam per gli agenti della polizia locale. Con questa decisione, il progetto ha ottenuto il via libera ufficiale, confermando l’adozione di dispositivi di videosorveglianza indossabili dagli agenti durante il servizio. La delibera rappresenta il passo finale prima della messa in funzione delle telecamere, che saranno distribuite agli agenti in servizio sul territorio.

E’ arrivato anche il "bollino" dell’ufficialità sulle body cam agli agenti della polizia locale di Perugia. Il Consiglio comunale, infatti – dopo il sì delle settimane scorse da parte della Commisione competente – ha approvato all’unanimità (26 voti dei presenti) la proposta presentata dai consiglieri, Antonio Donato e Stefano Nuzzo, del Movimento 5 Stelle, sulla modifica del Regolamento comunale "per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autodifesa del Corpo di Polizia locale mediante introduzione dell’articolo 23 relativo alla dotazione e all’utilizzo di dispositivi di video ripresa personale". Antonio Donato, consigliere che...🔗 Leggi su Lanazione.it

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