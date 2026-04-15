La polizia locale diventa 2.0 | spesi 37mila euro per body cam moto e kit per smascherare i falsi

Il Comune di Arcore ha investito 37.000 euro per aggiornare le attrezzature della polizia locale, acquistando body cam, moto e kit specifici. Questa spesa fa parte del progetto “Polizia locale Arcore 2”, volto a migliorare le attività di controllo e di prevenzione in città. Le nuove risorse sono destinate a favorire interventi più efficaci, anche in operazioni contro i falsi documenti e le irregolarità.

Trentasettemila euro per aumentare la sicurezza in città. Sono quelli spesi dal comune di Arcore per rafforzare la polizia locale con mezzi più moderni ed efficienti come preventivato dal progetto “Polizia locale Arcore 2.0” approvato nel 2025 dall’amministrazione.Cosa prevede il progettoIl piano.🔗 Leggi su Monzatoday.it Nuove auto e body cam per la polizia locale in Brianza: dalla Regione arrivano 400mila euroPer gli agenti anche nuovi droni, taser, strumentazioni portatili per l'analisi dei documenti e sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e... Leggi anche: Drone e body cam, rinforzi per la polizia locale